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Medya Teşkilat'ta duygulandıran sahne: Eren'ler çok cesur olur
Medya

Teşkilat'ta duygulandıran sahne: Eren'ler çok cesur olur

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın sezon finalinde, izleyenleri duygulandıran bir sahne yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 21:52:00 -

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinde tüyleri diken diken eden bir sahne yaşandı.

Sezon finalinde Serdar'ın peşinde olduğu terörist, uçağı kaçırdı. Büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlayan Serdar, saldırıya engel olmak için harekete geçti.

İyi ki varsın Eren!

Teröristler uçakta tek başına seyahat eden küçük çocuğun üstünü aradı. Çocuğu teselli eden Serdar, "Sana korkacak bir şey yok demiştim değil mi, aferin" dedi. Küçük çocuğun isminin Eren olduğunu öğrenen Serdar, “Eren’ler çok cesur olur. İyi ki bizimlesin Eren…” ifadelerini kullanarak Trabzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü hatırlattı.

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Yorumlar

SUZAN

KIYAMAM EVET HATIRLADIK.ICIMIZ BIR TUHAF OLDU AKSAM.
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