Teşkilat’ta bomba fragman! Serdar, Başkan’ı vurdu
TRT 1’in MİT destekli dizisi Teşkilat’ta sular durulmuyor. Serdar’ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma soktu. Yayınlanan fragmanda Serdar, Teşkilat’ın başkanını vurdu.
TRT1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına “Adaletin kestiği parmak acımaz” sözleri damga vurdu. İşte Teşkilat 24. Bölüm 2. Fragmanı…
Serdar Başkan’ı vurdu
Serdar’ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma soktu. Yayınlanan fragmanda Serdar, Teşkilat’ın başkanını vurdu.