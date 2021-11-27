  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat’ta bomba fragman! Serdar, Başkan’ı vurdu
Medya

Teşkilat’ta bomba fragman! Serdar, Başkan’ı vurdu

TRT 1’in MİT destekli dizisi Teşkilat’ta sular durulmuyor. Serdar’ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma soktu. Yayınlanan fragmanda Serdar, Teşkilat’ın başkanını vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:23:00 -

TRT1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına “Adaletin kestiği parmak acımaz” sözleri damga vurdu. İşte Teşkilat 24. Bölüm 2. Fragmanı…

Serdar Başkan’ı vurdu

Serdar’ın yaşadığı olaylar kendisini içinden çıkılamaz duruma soktu. Yayınlanan fragmanda Serdar, Teşkilat’ın başkanını vurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maden suyunu sürerseniz... Bu özelliği hiç bilinmiyor
Sağlık

Maden suyunu sürerseniz... Bu özelliği hiç bilinmiyor

Evlerimizde en zor çıkan lekelerden brisi de çay lekesi olarak dikkat çekiyor. Fakat bu lekeleri birkaç pratik yöntem ile rahatça çözebilirs..
Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi
Gündem

Kürt vatandaşlarımız da kullanıyordu! 'İblisin çocukları' ateşe verdi

Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmalarından, kendilerine “Ateşin çocukları inisiyatifi” adını veren iblisler, yaz aylarında ormanları yakar..
Açıklandı! O ülkede darbe girişimi
Dünya

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay