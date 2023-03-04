Teşkilat’ta bedeli ağır bir operasyon… Hepsinin fişi çekildi!

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 5 Mart Pazar akşamı altmış altıncı bölümüyle ekrana geliyor.

Savaşı başlatan kurşun Efkar tarafından sıkılmıştır. Efkar, yaptığı hamle ile kendi sırrını açık etmesine ramak kala her şeyi Ömer’e anlatmak üzere hazırlanır. Babasının yaşadığından artık emin olan Ömer ise içinde bulunduğu durumu sorgularken geçmişle yüzleşmek için bir adım atar.

Hartley, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken savunma sanayine ait çok önemli verilerin çalınması üzerine Brüksel’e operasyona giden ekip, büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Efkar’ın ise Hartley’le kapattığını zannettiği defteri aslında kapanmamıştır. Değişen dengelerle geçmişin intikamı yeniden başlamıştır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

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