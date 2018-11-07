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Teşkilatlar Binali Yıldırım ile Muharrem İnce'yi istiyor!

Parti teşkilatlarının, AK Parti İstanbul teşkilatında aday olarak Binali Yıldırım, CHP'de ise Muharrem İnce'nin adaylığını istediği iddia edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:35
Teşkilatlar Binali Yıldırım ile Muharrem İnce'yi istiyor!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin İstanbul adaylarının kim olacağı merak edilirken, partilerin aday belirleme çalışmaları sürürüyor, teşkilat yoklamalarında öne çıkan isimler kulislere yansıyor. Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, yerel seçimlere ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında İstanbul'da AK Parti ve CHP'de aday olarak istenen iki ismi okurlarıyla paylaştı.

AK Parti'de Binali Yıldırım öne çıkıyor

Işık şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi. Kısa süre önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu da partisinin il teşkilatının nabzını ölçmüştü. Her iki partide de İstanbul için birçok adayın ismi geçiyor. Ancak teşkilatların eğilimine bakılırsa iki isim çok ön plana çıkıyor.

AK Parti’de İstanbul il teşkilatının açık ara en çok belediye başkanı olarak görmek istediği isim Binali Yıldırım. Artık Binali Bey’in adını yazarken bile çekiniyorum. Zira benim bildiğim kadarıyla Yıldırım, Meclis Başkanlığı’nda devam etmek istiyor. Ancak önceki gün Fatih Çekirge’ye yaptığı açıklama kafa karıştırdı. Siyasette her an her şey olabilir diyerek daha fazla yorum yapmadan bu bahsi kapatıyorum.

CHP'liler İnce diyor

CHP’de ise teşkilatın İstanbul’da görmek istediği üç aday var: Birincisi yine büyük bir farkla elbette Muharrem İnce. İnce’den sonra ise Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu geliyor."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:35
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  7. candaş tola ışık

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  • SALİH İRİSALİH İRİ38 dk önce
    HANİ DERLER YA ATTAN İN EŞEĞE BİN ADAM MİLLETVEKİLİ İKENİSTİFA EDİPİZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU SONUÇ HÜSRAN OLDU ŞİMDİAYNI TUZAĞA DÜŞERSE HAYATININ HATASINI YAPAR ZİRVEDE BIRAKMAK VARKENYENİ SİYASETE BAŞLAYANLARIN HEDEFİ OLAN BİR MAKAMA TALİP OLSUN İSTANBUL'A DAHA GENÇ DİNAMİK BİR ADAY BULUMALI.
Bugünkü Akit

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