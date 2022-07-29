  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat'ın yıldızı kötü haberi verdi
Medya

Teşkilat'ın yıldızı kötü haberi verdi

Teşkilat dizisinde Serdar karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul, fenomen yapımdan resmen ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:24:00 -
Teşkilat'ın yıldızı kötü haberi verdi

34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Teşkilat'taki karakteriyle ilgili ortaya atılan tüm iddialar hakkında bütün açıklamaları yaptı. Sosyal medyada bilgi kirliliğinin olduğunu söyleyen genç oyuncu kendi Youtube kanalında 3. sezonda neden olmadığını açıkladı.

Teşkilat dizisinin üçüncü sezonunda yer almayacağını duyuran Çağlar Ertuğrul, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Genç oyuncu dizinin son 10 bölümünde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gördüğünü belirtti. Ancak sorunun sağlıksal olmadığını yapım şirketiyle bu zamana kadar sözleşme imzaladığını söyledi.

Normal şartlarda 2 sezonluk anlaşma yaptıklarının altını çizen Ertuğrul, hayranlarının üzülmesine kendisinin de çok üzüldüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23