Teşkilat'ın yıldızı kötü haberi verdi

34 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Teşkilat'taki karakteriyle ilgili ortaya atılan tüm iddialar hakkında bütün açıklamaları yaptı. Sosyal medyada bilgi kirliliğinin olduğunu söyleyen genç oyuncu kendi Youtube kanalında 3. sezonda neden olmadığını açıkladı.

Teşkilat dizisinin üçüncü sezonunda yer almayacağını duyuran Çağlar Ertuğrul, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Genç oyuncu dizinin son 10 bölümünde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gördüğünü belirtti. Ancak sorunun sağlıksal olmadığını yapım şirketiyle bu zamana kadar sözleşme imzaladığını söyledi.

Normal şartlarda 2 sezonluk anlaşma yaptıklarının altını çizen Ertuğrul, hayranlarının üzülmesine kendisinin de çok üzüldüğünü söyledi.