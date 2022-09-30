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Medya Teşkilat'ın Gürcan'ın ayrılık kararı
Medya

Teşkilat'ın Gürcan'ın ayrılık kararı

Teşkilat adlı dizide ‘Gürcan’ karakterini oynayan Ahmet uğur Say eşinden boşanma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 15:33:00 -
Teşkilat'ın Gürcan'ın ayrılık kararı

Teşkilat adlı dizide ‘Gürcan’ karakterini oynayan oyuncu Ahmet Uğur Say ile eşi Ezgi Züleyha Say’ın 11 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Anlaşmalı olarak boşanan çifte, mahkeme hakiminin ‘boşanma konusunda kararlı mısınız?’ sorusu üzerine söz alan oyuncu Ahmet Uğur Say, “Aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Herhangi bir alacak, tazminat ve nafaka talebim yoktur” dedi.

Ezgi Züleyha Say da boşanma konusunda anlaştıklarını ve eşinden herhangi bir talebinin olmadığını belirtti.

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