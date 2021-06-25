Teşkilat'ın başrolünden sürpriz proje!

TRT1'in Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli dizi projesi Teşkilat'la rol alan Ezgi Şenler, sürpriz bir projeye imza attı. Oyunculuk serüvenini Teşkilat dizisinde sürdüren Ezgi Şenler bu kez beyaz perdeye çıkıyor.



Zorlu ve yorucu geçen bir sezonu geride bırakan ve burada göstermiş olduğu oyunculuk kabiliyeti sayesinde özellikle sosyal medya platformu üzerinden olumlu dönüşler alan Ezgi Şenler, Sen Yaşamaya Bak adlı sinema filmi projesinde sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. TRT1'de her hafta yüksek reyting oranlarıyla ön plana çıkan Teşkilat dizisinin sezon finaline girmesinin akabinde Ezgi Şenler, yeni projesiyle aralık vermeden çalışmalarını yürütecek.