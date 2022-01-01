  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat yeni bölüm var mı?
Medya

Teşkilat yeni bölüm var mı?

Teşkilat neden yoktu? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak konusu. Teşkilat neden yok?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 11:27:00 -
Teşkilat yeni bölüm var mı?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi kısa sürede büyük bir kitleye hitap etti. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Teşkilat yeni bölüm var mı?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni yıl haftası sebebiyle dizinin yeni bölümü 2 Ocak’ta ekrana gelmeyecek. Bunun yerine Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında "Kung Fu Panda 3" filmi yayımlanacak. Teşkilat’ın yeni bölümünün 8 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Teşkilat dizisi ne zaman?

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak.

Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı?
Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı?

Medya

Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay