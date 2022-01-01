TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi kısa sürede büyük bir kitleye hitap etti. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Teşkilat yeni bölüm var mı?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar akşamları yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni yıl haftası sebebiyle dizinin yeni bölümü 2 Ocak’ta ekrana gelmeyecek. Bunun yerine Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında "Kung Fu Panda 3" filmi yayımlanacak. Teşkilat’ın yeni bölümünün 8 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.

Teşkilat dizisi ne zaman?

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak.