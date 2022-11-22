Teşkilat yapımcısından o diziye tepki

Üç sezondur ekranda olan Teşkilat dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar, bu sabah yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Tims&B şirketinin yapım ortağı Sağyaşar’ın “Taklit nedir, nasıl yapılır?” başlıklı paylaşımıyla isim vermeden dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan CNP Film imzalı “Sipahi”ye gönderme yaptığı öğrenildi.

Sağyaşar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gözü kara ismi Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) hikâyesini anlatan “Sipahi”yle pazar akşamlarına damgasını vuran Teşkilat’ın taklidi olduğunu öne sürdü. Sağyaşar’ın daha sonra paylaşımı silmesi ise dikkat çekti.