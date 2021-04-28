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Medya Teşkilat resmen final kararı aldırdı! Kefaret dizisinden final kararı
Medya

Teşkilat resmen final kararı aldırdı! Kefaret dizisinden final kararı

Rezil sahneleriyle bilinen Yasak Elma, Sen Çal Kapımı ve Baraj gibi dizileri yayınlayan FOX TV’nin Kefaret dizisi ile ilgili önemli gelişme yaşlandı. Teşkilat dizisinin Pazar günlerine damga vurması Kefaret izleyicilerini üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 19:18:00 -
Teşkilat resmen final kararı aldırdı! Kefaret dizisinden final kararı

TRT’de rekorlar kıran Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan Teşkilat dizisi Pazar günlere damgasını vurmaya devam ediyor.

İzlenme oranlarını diğer platformlarda da arttıran Teşkilat Pazar günleri reytingde zirveyi bırakmıyor. Teşkilat’ın yayınlandığı Pazar gününde bir dizinin fişi resmen çekildi.

Ahlaksız ilişkileri konu edinen dizileri topluma göstermeye devam eden FOX TV tökezlemeye devam ediyor. Aynı gün yayınlanan FOX TV dizisi Kefaret’e TRT dizisi Teşkilat nefes aldırmadı.

Kefaret dizisi ile ilgili gazeteci Birsen Altuntaş çarpıcı açıklamaya yer verdi.

Altuntaş, Kefaret’in final yapacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un başrolünü oynadığı Kefaret, finale doğru gidiyor. Yayınlandığı ilk haftadan beri ilgiyle izlenen dizi birçok yapım peş peşe final yaparken ekran yolculuğuna başarıyla devam etmişti. 25 Film imzalı dizi 28. bölümde veda edecek.

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