Teşkilat, nefes kesecek! Kale'ye büyük saldırı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Teşkilat dizisi yine bomba gibi bir bölümle geliyor. Bu hafta 13. bölümüyle yayınlanacak olan Teşkilat'ta nefesleri kesecek olan büyük operasyon başlıyor. Dizinin yayınlanan fragmanında efsane sahneler gösterildi. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde oynadığı dizide bu hafta Türkiye’ye getirilen Fadi, yeni saldırıyla ilgili konuşturulmaya çalışılıyor.

'Kale'ye büyük saldırı planı

Fadi'nin etkisiz hale getirilmesine rağmen şef büyük saldırının gerçekleştirilmesi için Ceren'e talimat veriyor. Öte yandan yapılan değerlendirmelerde Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar veriliyor. Saldırının detayları için araştırmalar devam ederken, büyük bir bilgi alınıyor. Serdar'ın içinde bulunduğu uçağın yeni MİT binası olan Kale'ye çakılacağı söyleniyor. Saldırının engellenip engellenemeyeceği yarın akşamki bölümde ekranlara gelecek.