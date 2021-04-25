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Medya Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:27:00 -
Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’nin ilk bölümünden itibaren adından söz ettiren Teşkilat dizisi reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor.

Teşkilat’ta Ajan Ceren olarak rol alan Ezgi Eyüboğlu gündeme geldi. Ceren ile Serdar sahnelerinin gerilimi yüksek olduğu dizide Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul konuşuluyor.

TV100’e açıklamalarda bulunan Ezgi Eyüboğlu, Ankara’nın soğuk olduğunu belirterek, “Bütün çekimler Ankara’da. Onların hepsi Ankara’da çekiliyor” dedi. Eyüboğlu bütün sahnelerin Ankara’da çekildiğini belirterek sosyal medyada kullanıcıların kafasında soru işareti bıraktı.

Eyüboğlu, “Reytingler de çok güzel geliyor, çok mutluyuz o konuda” dedi.

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