Teşkilat dizisinin oyuncusu böyle tepki gösterdi! "Türkiye'de sanat ödülü nasıl alınır?"

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Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper aldığı ödülü, ‘kimyasal silah’ kullanıldığını söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti.

Terör örgütü PKK’ya yakın kanalda konuşarak TSK’yı hedef alan Fincancı’nın ‘barış’ istediği için tutuklandığını iddia eden Alper’e oyuncu Burak Haktanır’dan sert tepki geldi.

Haktanır, sahnedeki Özcan Alper'e, "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek bağırdı. Salondaki bağrışmalar tartışma konusu oldu, rezalete birçok kesimden tepki yağdı.

Türkiye'de sanat ödülü nasıl alınır?

Festivalde yaşananlar oyuncu Hakan Boyav'ın 2020'deki bir söyleşide kullandığı ifadeleri yeniden gündeme getirdi.

Hakan Boyav, Türkiye'de sanat ödülü alabilmenin şartını şöyle anlatmıştı:

Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Politik görüş olarak solcu olacaksınız veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız.