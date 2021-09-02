Teşkilat dizisinin ikinci sezonu için sürpriz karar!

TRT1 ekranında izleyicilerle buluşacak olan Teşkilat dizisinin yeni sezonu, Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirmesi ve sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle planlanandan daha geç yayınlanacak. İlk sezonu çok beğenilen dizi ilk 14 bölümlük performansı ile büyük bir izleyici kitlesi yakaladı.

Milyonlarca seyirciyi ekrana bağlayan Teşkilat, ikinci sezona sürprizlerle başlayacak.

Bir süredir Ankara’da çekimlere devam eden sevilen dizinin ekibini koronavirüs vakaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Hem Mesut Akusta’nın sağlık sorunları yaşaması ve bir süre dinlenmek durumunda kalması ekip için üzücü bir gelişme oldu hem de yönetmenler Covid-19’ayakalandı. Teşkilat dizisinin yönetmenleri Burak Arlıel ve Kaan Müjdeci’nin koronavirüse yakalanması nedeniyle çekimler durduruldu.

Öte yandan ikinci sezonda Gürkan Uygun ve Hakan Boyav izleyicilerin karşısına çıkacak. TRT1’de daha önce Payitaht Abdülhamid ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde farklı karakterlerle izlediğimiz oyuncular, yeni dönemde bu sefer Teşkilat’ın kadrosunda yer alıyor.

Dizinin yeni sezonu için verilen en önemli karar Gürkan Uygun’un hikayenin merkezinde yer alacak olması. Başarılı oyuncu, yeni dönemde dizinin en etkili isimlerinden birisi olacak. Saç, sakal ve bıyık konusunda ünlü oyuncunun yeni tarzı dizi severleri çok şaşırtacak.

Teşkilat dizisinin ikinci sezon yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle bir süre gecikecek olan dizi için kanal yeni fragman yayınlandı.