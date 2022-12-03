Teşkilat dizisinden kötü haber maalesef geldi

TRT 1'de yayınlanan ve TIMS&B'nin yapımcılığını üstlendiği Teşkilat dizisi son dönemin en dikkat çeken aksiyon dizileri arasında bulunuyor. Diziyi merakla takip eden izleyiciler yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak son olarak izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre, dizi 3 hafta boyunca ekranlardan uzak kalacak. İzleyicilerin ise yeni bölüm için heyecanı giderek artıyor.

Teşkilat dizisinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme yaşanacak. Dizi Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Yaşanan bu gelişme dizinin izleyicilerinin moralini bozdu. Bu karar ise 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasını kapsayacak. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Aralık sonu yayınlanacak 57. bölümü beklemeye başladı.

Kararı duyurdular

Teşkilat dizisinde bomba gelişmeler yaşanıyor. Diziyi yakından takip edenleri üzecek bir gelişme yaşanacağı bilgisine ulaşıldı.

3 hafta yok

Teşkilat, Katar'da düzenlenen olan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak.

18 Aralık son tarih

TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Yaşanan bu gelişme dizinin izleyicilerinin moralini bozarken bu kararın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.