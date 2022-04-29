Teşkilat dizisinden kötü haber geldi! Bu beklenmiyordu
TRT'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisi, yayın arası veriliyor. Fenomen yapımın yeni bölümü 8 Mayıs'ta ekranlarda olacak.
TRT 1 ekranlarında her pazar seyircisiyle buluşan Teşkilat dizisinde bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide son olarak Halit Başkan'ın kızı Ceren rolünü oynayan Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılığı seyircileri şok etmişti. Ezgi Eyüboğlu'ndan önce Mete Başkan karakteriyle gönüllere taht kuran Mesut Akusta'nın vedası yürekleri yakıp kavurmuştu. Dizinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Teşkilat dizisi ekranlarda olmayacak.
Dizinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Teşkilat dizisi ekranlarda olmayacak.
1 MAYIS PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
05:30 Kalk Gidelim
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
12:00 Kara Tahta
15:25 Ramazan Günlüğü
18:30 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Teşkilat
23:40 Kasaba Doktoru
02:25 Kara Tahta