Teşkilat dizisinden kötü haber geldi! Bu beklenmiyordu

TRT 1 ekranlarında her pazar seyircisiyle buluşan Teşkilat dizisinde bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide son olarak Halit Başkan'ın kızı Ceren rolünü oynayan Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılığı seyircileri şok etmişti. Ezgi Eyüboğlu'ndan önce Mete Başkan karakteriyle gönüllere taht kuran Mesut Akusta'nın vedası yürekleri yakıp kavurmuştu. Dizinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Teşkilat dizisi ekranlarda olmayacak.

Dizinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı. TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Teşkilat dizisi ekranlarda olmayacak.

1 MAYIS PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

05:30 Kalk Gidelim

08:20 Payitaht "Abdülhamid"

12:00 Kara Tahta

15:25 Ramazan Günlüğü

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Teşkilat

23:40 Kasaba Doktoru

02:25 Kara Tahta