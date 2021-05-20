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Medya Teşkilat dizisinde olay! Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını…
Medya

Teşkilat dizisinde olay! Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını…

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümünde MİT'in Ankara'da bulunan ve sır gibi saklanan 'Kale' adındaki yerleşkesine bir saldırı planlanıyor. Mete Başkan'ın "Bu adam Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını yapmanın peşinde" sözleri dikkat çekiyor. Serdar ve Zehra ise yeni operasyonda başrolde oynuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 10:19:00 -

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 12. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Teşkilat'ın yeni bölümünde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırılan Ankara'daki yerleşkesine bombalı saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor.

Teşkilat son bölüm özeti

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım’ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi’nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren’e Kasım’ı bulması talimatını verir.

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