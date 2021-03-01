Teşkilat dizisinde kimler oynuyor? Teşkilat dizi oyuncusu Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

TRT üstlendiği görev ve sorumluluk ile ortaya koyduğu birbirinden muhteşem yapımlarla adından her daim söz ettirmeyi başardı. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Elimi Bırakma, Gönül Dağı gibi yapımlarla izleyicinin taktirini toplayan TRT, şimdi de Türkiye’nin gözüne kurumları arasında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kapılarını izleyiciye açılıyor. TRT’nin yeni dizi Teşkilat 7 Mart akşamı başlıyor. Teşkilat dizi ilk bölüm fragmanı bile yayınlandı. Teşkilat dizi oyuncuları da merak edilmeye başlandı. Teşkilat dizi fragmanı yayınlamasıyla birlikte vatandaşlar, Teşkilat dizisi oyuncuları kim? Teşkilat dizisinde kimler oynuyor? sorularını sormakta.

Teşkilat dizisinde kimler oynuyor?

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Deniz Baysal Yurtçu kimdir?

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Deniz Baysal Yurtçu, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda görev üstlendi.

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi. Son olarak Hizmetçiler dizisinde Ela karakterini oynayan Deniz Baysal Yurtçu, şimdi de TRT Teşkilat dizisinde rol üstleniyor.

Deniz Baysal Yurtçu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)

2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)

2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)

2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)

2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)

2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)

2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)

2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)

2011 – Bitmeyen Şarkı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)