Teşkilat dizisinde bomba sahne! ‘Aşk Şehri Paris’i bakın dünyaya nasıl pazarlamışlar

MiT destekli dizi olan Teşkilat’ta tüm dünyaya Aşk Şehri olarak pazarlanan Paris mimarisinin aslında ne olduğu belirtildi.

Dünyaya 'Aşk Şehri' olarak pazarlanan Paris'in mimarisi aslında Napolyon'un kendi halkını katledebilmek için inşa edildiği konuşuldu.

Dizide, anlatılanlara göre; zamanında Napolyon, bütün caddeleri aynı meydana çıkacak şekilde inşa ettirmiş. Meydanın etrafı 6 katlı binalarla çeviriyor. İnsanlar meydana toplanınca binalara yerleştirilen toplarla halkın katledilmesi planlanıyor.

Anlatılan bu tarihi gerçek sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Paris’in gerçek yüzü…