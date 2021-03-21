Teşkilat dizisi SHOW TV’nin dizisine final yaptırdı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi 7 Mart'ta ekrana gelmesiyle birlikte pazar akşamının reyting tablosunu altüst etti.

Fox TV'nin Kefaret dizisine fark atarak zirveye yerleşen Teşkilat, özet bölümüyle de dizilere fark ederek büyük hüsran yaşatmıştı.

Teşkilat'ın başlamasıyla altüst olan reytinglerde geçtiğimiz hafta Menajerimi Ara dizisi final yapacağı açıklamıştı.

Menajerimi Ara dizisinin ardından pazar akşamının sevilen bir başka dizisinden daha final haberi geldi.

Son haftalarda düşük reytinglerle uğraşan Arıza, Teşkilat dizisinin de başlamasıyla birlikte dibe çakılmıştı. Kanal yönetimi, 13 Eylül 2020'de ilk bölümüyle ekrana gelen Arıza'nın fişini çekti.

Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Arıza'nın final yapacağı bölüm belli oldu. 30. bölümüyle seyirciye veda edecek olan Arıza'nın bu akşam 27. bölümü ekran gelecek.