Teşkilat dizisi oyuncuları | Teşkilat dizi oyuncusu Çağlar Ertuğrul kimdir?

Son dönemlerde bazı dizelerin Türk toplumunun ahlak yapısına, kültürüne, gelenek ve göreneklerine uymadığı gibi tüm değerlerimize savaş açtığı bir ortamda, TRT üstlendiği görev ve sorumluluk ile adından her daim söz ettirmeyi başardı. TRT hem tarihi dizilerle hem manevi önü ağır basan dizilerle hem Türk toplumunun mayasını, özünü anlatan yapımlarla dizi sektörünün adeta Batının kokuşmuş kültür çöplüğüne döndürülmeye çalışıldığı bir dönende muhteşem yapımlarıyla izleyicinin gönlünde tah kurmaya devam ediyor. Diriliş Ertiuğrul, Payitaht Abdülhamit, Kutul Amare, Yunus Emre, Gönül Dağı ve daha pek çok yapımla izleyiciyi ekran başına kilitmeyeyı başardı.

TRT, bir yapımla da bu kez yurt dışında gerçekleştirdiği kahranlık dolu operasyonlara imza atan, Türkiye’nin yurt dışıdaki gözü, kulağı, sesi nefesi olan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kapılarını izleyiciye açıyor. TRT’nin yeni dizi Teşkilat 7 Mart akşamı başlıyor. Teşkilat dizi ilk bölüm fragmanı bile yayınlandı. Teşkilat dizi oyuncuları da merak edilmeye başlandı.

Teşkilat dizisi oyuncuları kimler TRT?

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlenmekte.

Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul (yukarıda), Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.

Çağlar Ertuğrul kimdir?

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar'ın yaptığı "Dağ" adlı askeri filmde canlandırdığı karakterle geniş kitleler tarafından tanınan Çağlar Ertuğrul, bu projenin ardından çok sayıda film ve dizi de yer almıştır. Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "Bana Masal Anlatma" filminde de oynayan genç oyuncu, bir yandan da tiyatro kariyerine devam etmiştir. İlk oynadığı oyun olan Romeolar ve Julietler'den sonra Kaos Teorileri, Leş ve Yobaz adlı tiyatro oyunlarında da sahneye çıkmıştır.

Film projeleri ve tiyatro oyunlarının yanı sıra dizilerde de boy gösteren Çağlar Ertuğrul Benim İçin Üzülme, Medcezir, Kurt Seyit, Boynu Bükükler ve Beyaz Karanfil adlı dizilerde yer almıştır. 2016 yılında, tanınmasına vesile olan Dağ filminin devamı olan, Dağ II filminde "Oğuz Çağlar" rolünde tekrar karşımıza çıkan Çağlar Ertuğrul, son olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünde oynamaktadır. Genç oyuncunun son yer aldığı film projesi ise 2018 yılında vizyona giren "Ailecek Şaşkınız" filmi olmuştur.