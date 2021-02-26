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Medya Teşkilat dizisi neyi anlatıyor? TRT1 Teşkilat dizisinin konusu nedir?
Medya

Teşkilat dizisi neyi anlatıyor? TRT1 Teşkilat dizisinin konusu nedir?

Teşkilat dizisi tanıtımı ile büyük ilgi gördü. TRT1'in Teşkilat isimli dizisi ilk bölümü ile başarılı oyuncu kadrosu ve dev yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7 Mart Pazar günü ilk bölümü yayınlanacak olan Teşkilat'ın konusu merak kazandı. Teşkilat dizisi neyi anlatıyor? TRT1 Teşkilat dizisinin konusu nedir? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-26 23:53:00 -
Teşkilat dizisi neyi anlatıyor? TRT1 Teşkilat dizisinin konusu nedir?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı 'Teşkilat'ın ilk tanıtımı, diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisinin konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında 7 Mart Pazar günü izleyici ile buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, milli istihbarat konusunu ele alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edecek olan dizi, konusunun açıklanması ile birlikte Türk dizi severler tarafından yakından takip ediliyor.

'Teşkilat', ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen 'yedi vatan sevdalısının' mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak ve MİT’i konu edinen Teşkilat dizisinin yayın tarihi ile ilgili net bir açıklama gelmese de dizinin yakın zamanda başlayacağı konuşuluyor. Konusu dikkat çekici olan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda da önemli isimler yer alıyor.

İşte o isimler: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Pervin Ünalp, Bora Karakul, Volkan Polat Yiğit, Erdem Alpyürük, Hilal Anay, Atılay Uluışık, Mert Karabulut, Feray Darıcı, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

Teşkilat dizisi tanıtım videosu için tıklayın

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