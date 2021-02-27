TRT kaliteli dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dönem dizilerinin yanı sıra Türk aile yapısına uygun yapımları ekranlara getiren TRT bu kez MİT'in dünyasını ekranlara getirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sır gibi saklanan 'kale' adıyla bilinen kampüsünden görüntülerin ilk kez Teşkilat dizisiyle ekranlara gelecek. MİT'in kullandığı teknolojilerden, yaşanan olaylara kadar pek çok önemli olay milyonların beğenisine sunulacak. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Teşkilat'ın fragmanı yayımlanıp yayımlanmaz dikkatleri üzerine çekti. Peki, Teşkilat hangi gün saat kaçta?

Teşkilat dizisi ne zaman saat kaçta?

Teşkilat dizisinin ekranlara geleceği gün merak konusu. Teşkilat'ın ilk bölümü 7 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat her hafta pazar akşamları ekrana gelecek.

MİT nedir?

MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı isminin kısaltılmış yazımıdır. MİT; Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlı resmî istihbarat örgütüdür. 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli bir teşkilattır.