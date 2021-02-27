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Medya Teşkilat dizisi MİT kahramanları İHA SİHA sahneleri! Teşkilat dizisi 1. bölüm izle
Medya

Teşkilat dizisi MİT kahramanları İHA SİHA sahneleri! Teşkilat dizisi 1. bölüm izle

MİT, Türkiye düşmanlarına yurt dışında da aman vermiyor. İster terör örgütü PKK’lı olsun, ister FETÖ’cüler olsun, ister DHKP-C ve diğer marjinal Türkiye düşmanı teröristler olsun dünyanın neresinde, hangi ülkesinde olursa olsun kendini vatana adayan kahraman MİT mensuplarının hışmından kurtulamamakta. MİT son zamanlarda yurtdışındaki Türkiye düşmanı isimlere yaptığı operasyonlarla 83 milyonun göğsünü kapatmaya devam ederken, TRT’den de MİT’in kahramanlıklarla dolu hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Teşkilat dizisi yeni bölüm izle | Teşkilat dizisi oyuncuları kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 13:21:00 - 2021-02-27 13:38:46

Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın deneyimlerinin anlatıldığı dizinin ilk fragmanı ise büyük ilgi gördü. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman yayımlanacak?

Teşkilat dizisi MİT kahramanları İHA SİHA sahneleri! Teşkilat dizisi 1. bölüm izle

‘Teşkilat’ dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.

‘Teşkilat’, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat dizisi 7 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Teşkilat dizisi oyuncuları kim?

Teşkilat dizisinin oyuncuları yakından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanacak dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

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