Teşkilat dizisi ara veriyor!

Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT'nin hangi gün, hangi dizilerini yayınlamayacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, TRT, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak. 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak olan maçların yayınından hangi dizilerin etkileneceği merak konusuydu. TRT ilk hafta yayın planını hazırladı.

Buna göre; 20 Kasım Pazar günü “Teşkilat”ın yeni bölümü, 21 Kasım Pazartesi “Alparslan Büyük Selçuklu”, 22 Kasım Salı “Yürek Çıkmazı”nın yeni bölümleri “özetsiz” olarak yayınlanacak. 23 Kasım Çarşamba gününden 27 Kasım’a kadar TRT’de akşam kuşağında dizi yayınlanmayacak.

Buna göre 24 Kasım Perşembe “Balkan Ninnisi”, 25 Kasım Cuma”Kasaba Doktoru”, 26 Kasım Cumartesi”Gönül Dağı”, 27 Kasım Pazar “Teşkilat” dizileri yayınlanmayacak.