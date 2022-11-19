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Medya Teşkilat dizisi ara veriyor!
Medya

Teşkilat dizisi ara veriyor!

Dünya Kupası müsabakaları nedeniyle TRT'de ekranlara gelen Teşkilat dizisi 27 Kasım'da ekranlara gelmeyecek. Buna göre dizi bir hafta ara verecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:54:00 - 2022-11-19 17:59:00
Teşkilat dizisi ara veriyor!

Dünya Kupası maçlarını yayınlayan TRT'nin hangi gün, hangi dizilerini yayınlamayacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, TRT, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak. 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak olan maçların yayınından hangi dizilerin etkileneceği merak konusuydu. TRT ilk hafta yayın planını hazırladı.

Buna göre; 20 Kasım Pazar günü “Teşkilat”ın yeni bölümü, 21 Kasım Pazartesi “Alparslan Büyük Selçuklu”, 22 Kasım Salı “Yürek Çıkmazı”nın yeni bölümleri “özetsiz” olarak yayınlanacak. 23 Kasım Çarşamba gününden 27 Kasım’a kadar TRT’de akşam kuşağında dizi yayınlanmayacak.

Buna göre 24 Kasım Perşembe “Balkan Ninnisi”, 25 Kasım Cuma”Kasaba Doktoru”, 26 Kasım Cumartesi”Gönül Dağı”, 27 Kasım Pazar “Teşkilat” dizileri yayınlanmayacak.

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Yorumlar

emekli ismail

ne kadar mantıksız bir proğram. illede maç seyredeceksiniz. kardeşim o kadar trt kanalı varki aktar trt spor,trt spor yıldız, trt2 mecburmu bu insanlar maç seyretmeye.
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