Teşkilat 14. Bölüm Ön İzleme yayınlandı
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Önizlemede Pınar ve Hakkı dayının içerisinde sıkıştığı aracın patladığı görülüyor. İkilinin patladığı sahne 'beklenmedik ölüm' ihtimalini ortaya çıkardı.
TRT 1’in MİT destekli dizisi Teşkilat 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Sezon finaline giricek olan dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Yayınlanan önizlemede çatışmanın ortasında bir aracın içerisinde sıkışan Pınar ve Hakkı dayının aracının patladığı görülüyor. İkilinin ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.
Teşkilat’ın yeni bölümü 6 Haziran 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.