  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
FETÖ için 37 milyon mülakat
Nijerya'da medreseye saldırdılar: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
BM'den kritik Husi görüşmesi
Medya Teşkilat 14. Bölüm Ön İzleme yayınlandı
Medya

Teşkilat 14. Bölüm Ön İzleme yayınlandı

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Önizlemede Pınar ve Hakkı dayının içerisinde sıkıştığı aracın patladığı görülüyor. İkilinin patladığı sahne 'beklenmedik ölüm' ihtimalini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 08:00:00 -

TRT 1’in MİT destekli dizisi Teşkilat 14. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Sezon finaline giricek olan  dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Yayınlanan önizlemede çatışmanın ortasında bir aracın içerisinde sıkışan Pınar ve Hakkı dayının aracının patladığı görülüyor. İkilinin ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

Teşkilat’ın yeni bölümü 6 Haziran 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay