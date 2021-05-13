Teşkilat 11. Bölüm fragman... Bir ilk olacak

TRT’nin reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi 16 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da on birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

İlgiyle izlenen ve MİT’i konu alan Teşkilat’ta bir ilk olacak. Mesut Akusta’nın oynadığı Başkan karakterinin oğlu Gürcan, ilk kez sahaya inerek ajanlık yapacak.

Fadi büyük hazırlık yaptığı seçimde ona en büyük tehdit olan Kasım’ı ortadan kaldırmak isteyecek. Leyal ise herkesten habersiz Ceren’e Kasım’ı bulması için talimat verir.

Ekip Fadi’ye ulaşmak için Kasım’ın verdiği bilgiler ışığında hareket eder ve Fadi’nin herkesten gizlediği oğluna ulaşır.

Pınar ve Hakkı ile ilgili, Fadi’nin oğlunun bulunduğu Paris’e gitmesi için karar çıkartılır. Kasım’ın yerini bulmak isteyen Ceren iyi bir plan yapar.

Serdar’la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar’a, işkenceyle Kasım’ın nerede olduğu sorulur! Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi sağlanır.

Hayranların merakla beklediği Teşkilat dizisinin yeni bölüm detayları büyük ilgiyle karşılandı.