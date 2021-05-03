  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteoroloji uyardı: Bu geceye dikkat edin!
Küçük Kerim Can için herkes seferber oldu
Sahte izin belgesi pahalıya patladı! Ceza yağdı
YPG çiftçileri hedef aldı! 1 çocuk öldü
Medya Teşkilat 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! MİT, JÖH ve PÖH'ten müthiş bir operasyon daha
Medya

Teşkilat 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! MİT, JÖH ve PÖH'ten müthiş bir operasyon daha

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 07:32:00 -
Teşkilat 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! MİT, JÖH ve PÖH'ten müthiş bir operasyon daha

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 10. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yeni bölümde MİT'in özel ekibi, şehit askerlerimizin intikamını almak için 'Çöl Aslanı' isimli operasyona imza atıyor. Yurt dışında yapılan operasyonda MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ortak operasyon yapıyor. Fragmanda Serdar'ın "Senin canını alacak olan MİT" sözleri dikkat çekiyor.

Özel ekipten sınır dışı operasyon

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde MİT'in gizli ekibi, Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından intikam operasyonuna gidiyor.

Ekibi toplayan Mete Başkan operasyonun kodunun ise 'Çöl Aslanı' olduğunu açıklıyor.

"Senin canını alacak olan MİT"

MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, sınır dışında nefes kesen bir operasyon başlatıyor. MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından yürütülen operasyonda Fadi'nin planları yine suya düşüyor. Fragmanda Serdar'ın ise "Şimdi sana yeni hücum taktiğimizden bahsetmek istiyorum.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay
Spor

İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Beşiktaş’ın Hatayspor’u 7-0 yendiği maç sonrası bir dönem ekranlarda sunuculuk yapan Deniz Satar isyan etti. İbo Show izlerken hikaye paylaş..
Gündem

"Ucuz atlattım" diyerek duyurdu! İBB'nin ekmeğinden "çivi" çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’nin sattığı organik ekmekten çivi çıktı. Rezaleti sosyal..
Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay