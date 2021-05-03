Teşkilat 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! MİT, JÖH ve PÖH'ten müthiş bir operasyon daha

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 10. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Yeni bölümde MİT'in özel ekibi, şehit askerlerimizin intikamını almak için 'Çöl Aslanı' isimli operasyona imza atıyor. Yurt dışında yapılan operasyonda MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ortak operasyon yapıyor. Fragmanda Serdar'ın "Senin canını alacak olan MİT" sözleri dikkat çekiyor.

Özel ekipten sınır dışı operasyon

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde MİT'in gizli ekibi, Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından intikam operasyonuna gidiyor.

Ekibi toplayan Mete Başkan operasyonun kodunun ise 'Çöl Aslanı' olduğunu açıklıyor.

"Senin canını alacak olan MİT"

MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, sınır dışında nefes kesen bir operasyon başlatıyor. MİT, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından yürütülen operasyonda Fadi'nin planları yine suya düşüyor. Fragmanda Serdar'ın ise "Şimdi sana yeni hücum taktiğimizden bahsetmek istiyorum.