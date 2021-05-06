Teşkilat 10. Bölüm fragmanı… Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri anlatılacak

TRT’nin reytinglerde zirve yapan dizisi Teşkilat büyük ilgi görmeye devam ediyor. 9 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da onuncu bölümüyle ekranlara gelecek dizide yürekleri hoplatacak Çöl Arslanı operasyonu başlıyor.

Geçen bölümde F-16 sahneleriyle Yunaistan’ı çıldırtan Teşkilat bu sefer farklı bir atmosfer sunacak. Teşkilat’ta Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri sınıra gönderiliyor. Suriye’de yapılan Türk konvoyuna saldırı sonrası Ankara harekete geçiyor. KORAL sistemlerinin Suriye’deki Türk askerlerini ve hava sahasını koruması için bölgeye sevk ediliyor.

Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip, Fadiyle ilgili yeni hamle yapacak. Yeni gelen bilgiyi değerlendiren ekip Fadi’nin muhasebecisinin Suriye’ye geleceğini öğrenince beklenen adımı atar.

Ceren KORAL sistemlerinin peşinde düşerken, Fadi’nin de Suriye’ye gidiş amacının KORAL sistemleri olduğu anlaşılıyor. Türk üssüne yeni saldırı girişimi üzerinde duruluyor. Ekip bu gelişmeler doğrultusunda tercihini yapıp karar almak zorunda kalır.