Teşkilat 10. Bölüm fragmanı… JÖH sürprizi, İçişleri Bakanlığı yardım etti
TRT’nin reytinglerde zirve yapan dizisi Teşkilat’ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) yer alacak. İçişleri Bakanlığı aksiyon sahneleri için desteğini gönderdi.
Pazar akşamlarına milyonları ekrana kilitleyen TRT’nin dizisi Teşkilat’ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor.
Aksiyon sahnelerinin bol olduğu ve Türk kahramanlarının anlatıldığı dizide gövde gösterisi yapılacak. Reyting rekorları kıran Teşkilat’ın 9 Mayıs’ta ekrana gelecek yeni bölümünde Jandarma Özel Harekat yer alacak.
Ayrıca Türk üretimi Koral sistemlerinin de yer verileceği dizide Suriye’de geçen olaylarda gösterilecek.
Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırının intikamını almak için harekete geçen kahramanlarımız, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğiyle birlikte bir operasyona imza atacak.
İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Jandarma Özel Harekat personelinin yer aldığı sahnelerin çekiminde oyuncu değil gerçek kişiler yer alıyor. Aksiyon sahnelerde T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı Özel Operasyon Taburu yer aldı.