TESKİ’den Çerkezköy’de dev altyapı hamlesi

Kurulduğu tarihten bu yana il genelinde görülmemiş büyüklükte altyapı yatırımları gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çerkezköy’de çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Sanayi yatırımları, güçlü ekonomisi, stratejik konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla cazibe merkezi olan, yoğun göç alan ve hızla büyüyen Çerkezköy’de kentsel ihtiyaçların artmasına bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından 2014 yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözümü konusunda büyük ilerleme sağlandı. Üst yapı ve diğer belediyecilik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesinin sağlam bir altyapı inşa etmekten geçtiği gerçeğinden hareketle, bu alanda TESKİ bünyesinde önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

2052 yılına kadar Çerkezköy’ün içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje

Çerkezköy ilçesinin artan su ihtiyacının uzun yıllar boyunca karşılanabilmesi amacıyla TESKİ tarafından kapsamlı bir proje hazırlandı ve bu proje İller Bankası A.Ş. tarafından onaylandı. Projenin yapımına başlanması konusunda ise İller Bankası A.Ş. ile finansman görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu proje uygulamaya geçirildiğinde Çerkezköy ilçesinin 2052 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

Kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatları yenilenecek

Ayrıca Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt ve Cumhuriyet mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 8 km’lik içme suyu ve Cumhuriyet mahallesinde yaklaşık 6,5 km’lik kanalizasyon altyapısı TESKİ tarafından yenilenecek. Altyapı çalışmalarının yapılacağı cadde ve sokakların üst yapı hizmetleri Çerkezköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Evsel atık sular arıtılıyor

Öte yandan TESKİ ekipleri, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emlak Konutları Bölgesindeki mevcut yerleşim yerleri ve yeni yapılaşma alanlarında altyapı çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen proje kapsamında dört farklı noktadan dereye deşarj edilen atıksuların ikisinin Çerkezköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine aktarılması sağlandı. Diğer iki deşarj noktasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda çalışmalar devam ediyor. Bahse konu çalışmalar tamamlandığında, bölgede evsel atıksulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak ve atıksular arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra yasal parametreler içerisinde doğaya salınacak.

Daha kaliteli hizmet için yeni projeler

Diğer taraftan Fevzi Paşa ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yaşanan yağmursuyu taşkınlarının önüne geçilebilmesi için havza bazlı proje ve etüt çalışmaları tamamlandı. Bu projenin finansmanı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından 2020 yılı yatırım programında değerlendirilecek. Çerkezköy Belediyesi’nin yatırım programına almış olduğu Atatürk ve Öztrak caddeleri meydan düzenleme ve prestij caddesi uygulama projeleri kapsamında, söz konusu caddelerde üst yapı çalışmalarının başlatılmasından önce; 2021 yılı başlarında 17 km’lik altyapı yenileme çalışmasının yapılması TESKİ tarafından yatırım programına alındı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çerkezköy, hızla büyüyen, belediye hizmetlerine ihtiyaçları her geçen yıl daha fazla artan ve tüm yatırımların büyük bir özenle gerçekleştirilmesi gereken bir ilçemiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız altı yılda Çerkezköy Belediyemiz ile işbirliği içerisinde başarılı çalışmalara imza attık. Özellikle altyapı sorunlarının çözümü ve ihtiyaçların karşılanması konusunda büyük ilerleme kaydetmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm ilçelerimizde halkımıza her alanda en iyi hizmeti verme ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.