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TESKİ’den açıklama

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:50
TESKİ’den açıklama

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, TESKİ Kumbağ Atıksu Arıtma Tesisinin, 1200 metreküp/gün kapasiteye sahip, biyolojik atıksu arıtma tesisi olduğu, Kumbağ Belde Belediyesi döneminde inşaat halinde bulunan tesis, TESKİ Genel Müdürlüğünce gerekli iyileştirmeler yapılarak çalışır hale getirildiği ifade edildi. Kumbağ Mahallesi ve Barbaros Mahallesi’nin bir kısmının kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla gelen evsel nitelikli atık sular arıtıldıktan sonra, alıcı ortama verildiği de belirtilerek, tesisin faaliyette olduğu ve tam kapasite ile çalıştığı belirtildi. TESKİ tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Ayrıca bölgede sürekli olarak ilgili kurumlarca kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce, Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinin tamamının ihtiyacını karşılayacak, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projelendirmesi yapılmış olup, İller Bankasına onaya sunulmuştur. Proje onayı sonrasında ivedilikle yapımına başlanacaktır. Bununla birlikte 2016 yılında ’Kumbağ Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı’ yapım işi İlbank finasmanıyla ihale edilmiş, 15 Ağustos 2016 tarihinde 6 milyon 331 bin 098,00 TL bedel ile sözleşmeye bağlanarak 24 Ağustos 2016 tarihinde iş başlangıcı yapılmıştır. ’Kumbağ Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı’ işi kapsamında 19 bin 680 metre kanalizasyon şebeke imalatı gerçekleştirilmiş olup, yaklaşık 5 bin metre yağmursuyu şebekesi ile 3 adet terfi merkezi ve terfi hatları da ihale kapsamına dahil edilerek imalatlar 28 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Geçici kabul aşamasındadır. Kanalizasyon bağlantı bedelleri TESKİ Genel Kurul kararı ile belirlenen 2018 yılı birim fiyat ücret tarifesi üzerinden uygulanmaktadır. 2019 yılı için herhangi bir birim fiyat tarife güncellemesi gerçekleştirilmemiştir. Kumbağ Mahallesi kanalizasyon inşaatı işi kapsamında, 720 adet parsel bacası imalatı tamamlanmıştır. Bugün itibariyle, 317 adet kanalizasyon bağlantısı İlçe Şube Müdürlüğümüz nezdinde yapılmış olup, 686 bin 317,91 TL tahakkuk işlemi tarafımızca tahsil edilmiştir. TESKİ halkımıza hizmet etmeye devam etmektedir. Yapılan açıklamalar TESKİ’yi karalama maksatlı olup, doğruları yansıtmamaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:50
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