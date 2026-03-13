Varicella Zoster Virüsü çağrısı geldi! Zayıf bağışıklık ve stres dönemlerinde...
Çocukluk döneminde geçirilen suçiçeği, yıllar sonra zayıf bağışıklık ve stres dönemlerinde yeniden ortaya çıkıyor...
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Kaya, çocukluk döneminde geçirilen su çiçeği virüsünün yıllar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu belirterek, "Özellikle 50 yaş üstü kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yoğun stres ve üzüntü dönemlerinde, kanser tedavisi alan bireylerde sık görülür" dedi.
Son yıllarda geliştirilen zona aşısının özellikle 50 yaş üstü bireylerde hem hastalığı hem de komplikasyonları önlemede etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Kaya, çocukluk döneminde geçirilen suçiçeği virüsünün yılar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğunu söyledi. Suçiçeğine neden olan Varicella Zoster Virüsünün (VZV), hastalık geçtikten sonra tamamen vücuttan kaybolmadığını belirten Uzm. Dr. Kaya, "Sinir köklerinde uyku halinde kalır ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda aktifleşebilir.
Özellikle 50 yaş üstü kişilerde, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda, yoğun stres ve üzüntü dönemlerinde, kanser tedavisi alan bireylerde sık görülür" dedi.
Hastalığın bazen genç ve sağlıklı yetişkinlerde de görülebildiğini aktaran Uzm. Dr. Kaya, "Belirtileri deride yanma, batma ve kaşınma şikayetleriyle başlayabilir.
Daha sonrasında birkaç gün içerisinde deride küçük kızarıklık alanları ve bunların üzerinde olan su toplamaları şeklinde, genellikle ağrı eşliğinde görülebilir. Antiviral tedaviler, ağrı kesiciler ve sinir ağrılarına iyi gelen bazı ilaçlar kullanabiliyoruz. Tedaviye ilk 72 saat içinde başlamak bizim için çok önemli. Son yıllarda geliştirilen zona aşısı özellikle 50 yaş üstü bireylerde hem hastalığı hem de komplikasyonları önlemede gerçekten etkili bir yöntem" diye konuştu.
