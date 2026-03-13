Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması, UNESCO yolunda

Türk dünyası açısından çok önemli bu eserin Bursa Yazması'nın keşfedilme hikayesini anlatan Özkılınç, şöyle konuştu: "Antikacı İbrahim Koca, Uluabat Gölü kıyısında dolaşırken kırsal Fadıllı Mahallesi imamının evine geçiyor ve bu kitabın ne olduğundan bağımsız bir şekilde işte çeşitli kitaplar alıp dükkanına getiriyor. Kitapları inceliyor ve bunlardan bazılarını, Bursa Kent Müzesi'ne bağışlıyor. Daha sonra bir koleksiyoner, bu kitabın Dede Korkut kitabı olduğunu, yani onun orijinal bir yazması olduğunu tespit ediyor. Hikaye, böyle başlıyor. O şekilde Dede Korkut, aslında hem Bursa'ya hem Türkiye'ye hem dünyaya Bursa Yazması olarak kazandırılmış oluyor."