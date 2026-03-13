Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması, UNESCO yolunda

Özkılınç, Dede Korkut Bursa Yazması'nın kitap olarak herkesin anlayabileceği bir dile Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Prof. Dr. Ferruh Ağca tarafından çevrildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya'nın da büyük bir emeği var. Numaralı olarak, 1000 adet basıldı. Öncelikle üniversitelere, araştırmacılara ve Türki Cumhuriyetlere, konsolosluklara gönderildi. Ardından Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde günün teknolojisiyle dijital bir oda oluşturduk, Dede Korkut ile ilgili. Yani bu müzeye gelenler, Dede Korkut'un hem orijinalini görebilecekler hem de bu dijital odada, 6,5 dakikalık bir gösterimle Dede Korkut'un içeriği hakkında onu izleyerek, fikir sahibi olacaklar."