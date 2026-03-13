Havayolu devi filosunu genişletti: AJet’e yeni nesil uçaklar

  • İSTANBUL
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, şubat ayında fabrikadan teslim aldığı 4 adet Boeing 737-8 MAX tipi uçağı daha filosuna kattı. Böylece AJet’in 2026 yılının ilk iki ayında filosuna dahil ettiği uçak sayısı 7’ye ulaştı.

AJet genç filo yapılanması kapsamında TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK tescilli fabrika çıkışlı 4 uçak, şubat ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul’a getirildi.

Filoya katılan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim “Miligram” koltukların montajının tamamlanmasının ardından şubat sonu ve mart başında tarifeli seferlere başladı.

 

Yeni katılan uçaklarla birlikte AJet filosunda, 17 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı oldu. AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek. Yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76’sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.

