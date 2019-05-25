TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu: Zamların sebebi esnafmış gibi gösterildi ama…

Taha Emre Özdemir Ankara

“Fiyatların yükselişinin sebebi esnafmış gibi gösteriliyor.” diyerek sitemde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biliyorsunuz bir seçim maratonu yaşadık. YSK kararıyla tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri var. Dolayısıyla piyasalardaki dalgalanmalar insanları rahatsız ediyor.” ifadelerini kullandı.

'Meyve-sebze fiyatları düşecek'

“Ben en çok sıkıntı yaşayan kesimin temsilcisi olarak konuşuyorum.” diyen Palandöken, “Esnaf ülke ekonomisinin direğidir. Artık yerli mahsuller çıkıyor. Meyve ve sebzeler seracılıktan tarla mahsulüne dönüyor. Fiyatlar biraz daha düşecek.” şeklinde konuştu.

Bendevi Palandöken, dış güçlerin baskısından etkilenmemek için birlik içinde olmamız gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“23 Haziran’dan sonra seçim süreci tamamen bitecek. 4 yıl içinde ekonomik olarak düzlüğe çıkmayı umut ediyoruz. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Ülkede huzur, güven, dirlik ve birlik olmazsa, dış güçlerin baskısı o zaman sonuç verir. Başka bir Türkiye’ye gidecek halimiz yok. Çevremizdeki ateş çemberini görüyoruz. Bir an evvel bu seçim sürecinin selametle tamamlanmasından sonra ekonominin tekrar canlanmasını bekliyoruz. Esnaflar konusunda bir çok kredi edinimleri var. Hükümet gerçekten bu konuda ciddi adımlar attı. Sorunu krediye ulaşırken bankaların çıkardığı problemler nedeniyle yaşıyoruz.”