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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kurban bayramı piyasalara doping olacak”

Kurban bayramı yaklaşırken ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hayvan besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını pazara sürmeye başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kurban bayramı piyasalara doping olacak”

Kurban bayramı yaklaşırken ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hayvan besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını pazara sürmeye başladı. Konfeksiyoncudan terziye, bakkaldan manava, fırıncıdan pastaneciye, şarküteriden kasaba, bıcakçıdan bileyiciye tüm esnafımız son hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların ihtiyaç duyacağı Kurban Bayramı taleplerini karşılamak için hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar” dedi.


Kurban Bayramı sebebiyle ikram edilecek ürünlerde güvenilir esnaflardan alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap esnafımız kurbanlarımızı kesmek için son hazırlıklarını yaparak bayramı bekliyorlar. Tüm bıçak bileyicilerimiz hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşımız kurbanını mahallesindeki ve yaşadığı semtte güvenilir kasaplara kestirerek derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli. Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Kurban Bayramı tatili ile birlikte birçok vatandaşımız yıllık izninin birleştirerek büyükşehirlerden küçük illerimize gideceğinden bu illerimizde bir hareketlilik olacaktır. Bu hareketlilik esnafımıza da olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.



“İkramiyeler esnafa katkı olacak”


Her yıl ortalama 900 bin büyükbaş ile 2 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlığın kesildiğini belirten Palandöken, “Bu yıl emeklilere ikinci kez ikramiye verilecek ve bu bayramda da emeklilerin kurban kesimi için katkı sağlanacak olması sevindiricidir. Hiç kuşkusuz devletimiz tarafından emeklilerimize verilen biner TL yeterli olmamakla birlikte emeklilerimizin az da olsa yüzünü güldürmektedir. Bu bayramda da kurban kesemeyen çoğu emeklimizin kurban kesmesi bakımından büyük bir katkı olacaktır. En önemlisi emeklilere verilen bin TL bayram ikramiyesi ile esnafın da yüzü gülecek. Bu durum kurban kesiminden konfeksiyoncusuna, pastacısından taksicisine yaklaşık 200’e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve hareketlilik meydana getirecektir. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20’nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Yani tatlı, şekerleme, kıyafet, giyim, ulaştırma, otel ve konaklama, hizmet ve kurban geliri olarak piyasalara da 25 milyar liralık bir ciro beklentimiz var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35
  1. sanat

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