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Aktüel TESK Genel Başkanı Palandöken: "Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz"
Aktüel

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:25:07 -
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğuna ilişkin müjdesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağının ülke geleceği için çok olumlu olduğunu belirtti.

Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesinin ülkenin ekonomide önünün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına geldiğini vurgulayan Palandöken, "En önemlisi ekonomide istikrarın sağlanmasıyla fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, enerji harcamalarının azalmasıyla üretimi yapılan ürünlerin maliyetlerinin düşeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da daha az maliyetle üretim ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü artıracaktır. Kaptanından mürettebatına, mühendisinden çalışan emekçisine varıncaya kadar her alanda emeği geçen ve alın terini akıtan herkese teşekkür ediyoruz."


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