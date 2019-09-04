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TESK Genel Başkanı Palandöken: “5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taksimetre tarifelerine gelen zamdan daha cebine kuruş koymadan 5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
TESK Genel Başkanı Palandöken: “5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taksimetre tarifelerine gelen zamdan daha cebine kuruş koymadan 5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ayar ücretlerinin artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, taksimetre ayar ücretinin fahiş seviyeye çıktığını ve bunun fırsatçılık olduğunu belirterek, “İstanbul’da taksimetre tarifelerine gelen zammı taksimetrelerine uygulatıp ayar yaptırmak isteyen taksicilerimiz büyük bir fırsatçılıkla karşılaşıyor. 2 yıl önce 190 lira olan taksimetre güncelleme fiyatı bu yıl 500 liraya çıkmış. Taksicilerimizin kazançları 2 yılda bu kadar artış göstermezken güncelleme fiyatlarının aynı dönemde yüzde 163 oranla fahiş seviyeye ulaşması kabul edilemez” diye konuştu.



“Taksici esnafımızın maliyetlerine yük bindi”


Taksici esnafının birçok maliyet kalemiyle ve bin bir zorlukla çalıştığını ifade eden Palandöken, “Her gün birbirinden onlarca farklı yolcuyu farklı yerlere taşıyan, bayramı, özel günü, tatili olmayan taksici esnafımız birçok zorlukla mesleğini icra etmeye çalışıyor. Bu zorlukların yanında yakıt, yeme-içme, muayene, sigorta, damgalama gibi birçok maliyet kalemleri de var. Taksimetre ayar ücretinin bu denli yüksek olması bu maliyet ve zorlukların yanına büyük bir yük olarak bindi. Günlerce 500 TL kazanamayan taksicilerimiz var. Asgari ücretin 2020 TL olduğu bir dönemde bunun 4’te 1’ini taksimetre ayar ücretine yatıran bir kişinin geçinmesi mümkün mü? Taksimetre tarifelerine gelen zamdan daha cebine kuruş koymadan 5 dakikada 500 lira ayar ücreti vermesi fırsatçılıktır” şeklinde konuştu.



“Taksimetre ayar ücretini bakanlık belirlemeli”


Taksimetre ayar ücretinin belirlenmesinde söz sahibinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Taksicilerimizin güncelleme yapmadan çalışması yasak ve cezai yaptırımları olduğu için mecburen tüm taksicilerimiz bu işlemi yaptırıyor. Ama bu fiyatların fırsatçılık olduğunu çok rahat görebiliyoruz. 5 dakika bile sürmeyen bir güncelleme işleminin bedeli hangi kriterler göz önüne alınarak 500 liraya çıkarıldı? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yetkilendirdiği firmalar bu bedeli hiçbir taban ve tavan fiyat olmadan tamamen keyfi olarak belirliyor. Bu durumda bu bedeli bakanlığımız belirlemeli, taksici esnafımız bu mağduriyetten kurtarılmalı. Taksimetre ayar ücreti makul seviyede, oranlarda artırılmalı. Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği’nde belirtilen kalemler ve belirlenen fiyatlara taksimetre ayar ücreti de eklenmeli” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
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