TESK Başkanı Palandöken'den çocuk işçiliğiyle mücadelede "mesleki eğitim" vurgusu:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızın ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle okul hayatından uzaklaştıklarını çalışmalarımız sırasında gördük. Bu noktada mesleki eğitimin önemi daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, 12 Haziran "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, TESK üyelerini, işçi ve işveren kesimini, kamu, özel sektör ve tüm halkı çocuk işçiliğine karşı bilinçlenmeye davet etti.

Çocukların yararı için gerekli önlemlerin alınmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında bugüne kadar Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yaptıkları önemli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Palandöken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dikkati çekerek, "Bu yıl TÜİK tarafından çocuklara ilişkin yayımlanan raporlar bize gösterdi ki yapılan çalışmalar henüz yeterli değil. 2019'da çalışan çocukların ne yazık ki yüzde 34,3'ü eğitime devam etmedi. Pandemi sürecinde okuldan uzaklaşan, bir kısmı da uzaktan eğitim imkanı bulunmayan çocuklarımızın iş gücüne katılımının artması da öngörülebilecek ve önlenmesi gereken bir risktir. Çünkü çocuklarımızın yeri okullardır." değerlendirmesinde bulundu.

TESK'in pandemi sürecinde de çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle okul hayatından uzaklaştıklarını çalışmalarımız sırasında gördük. Bu noktada mesleki eğitimin önemi daha da artıyor. Çocuklar mesleki eğitim yoluyla bir yandan ustalarının yanında pratik eğitim alarak diğer yandan yaşıtlarıyla birlikte okulda mesleğin teorik boyutunu öğrenebiliyor. Böylece çocuklara gelecekleri için yatırım yapma imkanı sunuluyor."