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Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı:
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı:

"Kasım sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:23:04 -
TESK Başkanı Palandöken'den bandrolsüz içki uyarısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu ay sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkolün raflardan kaldırılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine, bandrollü şişeleri tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "merdiven altı" üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çekti.

Bu yöndeki haberlerin peş peşe geldiğini anımsatan Palandöken, "Aynı zamanda görme kaybı gibi birçok sorun yaşayan vatandaşlar da oldu. Etil alkole ulaşımın kolay olması, bandrollü alkolde ÖTV ve dolayısıyla fiyatın yüksek olması gibi birçok neden bu tür ağır sonuçlara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kasım sonu itibarıyla da evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli. Etil alkolün internetten satışının yasaklanmasıyla bu gibi kötü haberlerin azalacağını düşünüyorum. Kasım sonu itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek."

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