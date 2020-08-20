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Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den araç muayene ücretlerinde indirim talebi:
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den araç muayene ücretlerinde indirim talebi:

"Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:06:52 -
TESK Başkanı Palandöken'den araç muayene ücretlerinde indirim talebi:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın işlerinin sekteye uğradığını belirterek, "Araç muayene ücretleri düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, araç muayene ücretlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaşım sektöründeki esnafın özellikle salgın döneminde araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, dolmuş, servis aracı, kamyon, otobüs ve benzeri gibi ticari araçlar her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız şehirler arası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydır kontak açmadı. İş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan, hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri daha makul seviyelere çekilmeli."

- "Araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı"

Salgın döneminde yaşanan yoğunluğu önlemek için araç muayene sürelerinin uzatılmasının olumlu bir adım olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, "Ülkemizde trafiğe kayıtlı 23,5 milyon araç var. Pandemi döneminde araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 3 Nisan-3 Temmuz döneminde araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu karar olumlu ancak tek başına yeterli değil. 'K belgesi'ne sahip araçlar, muayene sürelerini 1 aydan fazla geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli."değerlendirmesinde bulundu.

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