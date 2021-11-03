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Ekonomi TESK Başkanı Palandöken tasarruf çağrısında bulundu
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken tasarruf çağrısında bulundu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tasarruf Günü’nün alışkanlıkları değiştirmek için bir bahane olması gerektiğini belirterek, “Sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:16:00 -
TESK Başkanı Palandöken tasarruf çağrısında bulundu

Palandöken, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tasarruf etmenin maddi ve manevi ihtiyaç olduğunu vurguladı. Palandöken, büyüklerin kenara para ayırmak, kumbara kullanmak gibi nasihatlerde bulunduğunu anımsattı. Palandöken, çamaşır ve bulaşık makinelerinin gece saatlerinde çalıştırıldığında elektrikten tasarruf edilebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bina yalıtımlarının ısı tasarrufu sağlayacağı, sebze-meyve veya bulaşıklar akan suda değil de su dolu bir kapta yıkandığında su tasarrufu yapılabileceği gibi bilgileri sık sık duyarız fakat bu tasarruf önerilerini güncel hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz, bunu sorgulamamız gerekiyor. Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine cebimize, ekonomimize zararı dokunuyor. Dünya Tasarruf Günü, bu önerileri hayata geçirmemiz için bir bahane olsun ve sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım.”

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