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TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Buğday, çay, fındık, zeytin gibi birçok üründe çiftçiye ürünü alış esnafında ve taban fiyatını da göz önünde bulundurarak ödeme yapılması hem çiftçiyi rahatlatır hem de esnafımızı rahatlatır” dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:38
TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye yapılacak peşin ödeme piyasayı rahatlatır”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Buğday, çay, fındık, zeytin gibi birçok üründe çiftçiye ürünü alış esnafında ve taban fiyatını da göz önünde bulundurarak ödeme yapılması hem çiftçiyi rahatlatır hem de esnafımızı rahatlatır” dedi.


Çiftçiye peşin ödeme yapılmasının can suyu değerinde olacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 38 azaldı. Son 15 senede ise tarım alanları da yüzde 12, sebze bahçeleri alanları ise yüzde 15 küçüldü. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz şaşalı günlerimize dönmek ve tarımda bu düşüşün önüne geçmek zorundayız. Bunun için de özellikle çiftçinin elinin rahatlatılması gerekiyor. Çiftçinin ürettiği çay, fındık, buğday, zeytin gibi ürünlerin bedeli peşin olarak yapılmalı. Çünkü çiftçi ödeme gününe kadar elinde parası olmadığında borçlarını ödeyemiyor, önünü göremiyor. Bu da ürününü peşin para ile satamadığı için taban fiyatın altında ürününü yok pahasına satmasına neden oluyor. Çiftçi bu durumdan kurtarır ve piyasaya sıcak para girerse esnaf da rahatlar ekonomide çarklar da döner. Çünkü esnaf alacağını alırsa SSK ve Bağ-Kur gibi kurumlara primlerini, vergisini zamanında ödeyerek bankalardan faizli kredi almaya mahkum olmaz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:38
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