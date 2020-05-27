Teşhis edildi, gömüldü! Cenazesinden bir ay sonra eve geldi
Sri Lanka'da öldüğü sanılan ve cansız bedeni ailesi tarafından teşhis edilerek toprağa verilen adam cenazeden 1 ay sonra evine döndü. Adamın bir ay boyunca koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evine dönemediği belirtildi. Gömülen cesedin kime ait olduğu ise bilinmiyor.
Sri Lanka’nın Colombo şehrinin Athurugiriya banliyösünde yaşayan Dandiris Perera isminde bir adamın bölgede gerçekleşen bir kaza sebebiyle öldüğü düşünülmüştü.
NewsWire’ın haberine göre, yakınları ölü bedenin Perera’ya ait olduğunu doğrulamıştı. Olayın ardından Perera’nın ailesi cenaze töreni gerçekleştirdikten sonra cesedi gömmüştü.
Fakat Muthuhena bölgesinin Meegoda muhitinde yaşayan Dandiris Perera, dün evine dönerek köyündeki herkesi şaşkınlığa uğrattı.
İş nedeniyle 4 Şubat’ta evinden ayrılan Perera, sürpriz biçimde ortaya çıkana kadar koronavirüs tehdidi yüzünden uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine dönemediğini belirtti.
Dandiris Perera, “Eve geldiğimde herkes şoke olmuştu. Onlara olanları anlatmak için polisle gelmem gerekiyordu. Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim” dedi.
Karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığı bilinmezliğini korusa da, Dandiris’in yerine gömülen kişinin kim olduğuna yönelik araştırma başladı.