Teşhirci oyuncu, bu defa çok haklı! Bozuk saatin bile günde iki kez doğruyu göstermesi misali doğruyu söyledi

Sosyal medyayı sık kullanan ve teşhirci kişiliğiyle tepki çeken ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaptığı paylaşım ile fenomen anneleri eleştirdi. Instagram hesabı üzerinden 7 yaşındaki oyuncu bir kız çocuğunun videosunu yayınlayarak annesine tepki gösteren Şahin, çocukların annelerine "Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz" dedi. Bozuk saatin bile günde iki defa doğruyu göstermesi misali yerinde eleştiriler yapan Şahin, "Kız çocuklarını, çocuk gibi değilde kadın gibi giydirdikleri zaman iğreti ile izliyorum. Bir ton ruh hastası ile yaşadığımız dünyada... Yani kimse yanlış anlamasın ya da ne anlıyorsa anlasın. Pedofili hastası insanlara malzeme çıkarmaktan başka bir şey değil! Çocuk çocuktur. Tütülü elbiseler giyer, renkli taytlar, simli tişörtler... Allah aşkına şu güzelim çocuk birazdan kahve alıp kız veya erkek arkadaşlarıyla koyu bir sohbete düşecek gibi." ifadelerini kullandı.

Şahin, paylaşımı üzerine kendini eleştiren takipçilerine de yanıt vermeyi ihmal etmedi. Oyuncu, storysinde bir video yayınlayarak "Çocuk çocuktur 25-30 yaşındaki kadınlar gibi giydirmeyin. Şu an sosyal mecralarda biraz beğeni almak için çocuklarınızı kılıktan kılığa sokuyorsunuz. Ben bundan yana değilim." dedi.