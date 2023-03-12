Teşhirci Didem Soydan’dan skandal hareket! Şu edepsizliğe bakın hele
Vücudunu teşhir etmekten başka hiçbir halta yaramayan sözde model Didem Soydan, yine büyük bir skandala imza attı.
Vücudunu teşhir etmekten başka hiçbir halta yaramayan sözde model Didem Soydan, yine büyük bir skandala imza attı.
Instagram hesabından anlaksız fotoğraflarını paylaşan Soydan, takipçisinin "Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk" şeklindeki manidar yorumuna utanmadan bir de cevap verdi.
Soydan’ın tavrı “Pişkinliğin bu kadarına da pes” dedirtti.
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