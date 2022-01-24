Teşhirci Defne Samyeli'nin kızıyla ilgili şok iddia!

Adına "magazin dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patladı. Anadan üryan bir şekilde sokaklarda dolaşan Defne Samyeli'nin kendisine benzettiği kızı Derin Talu ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin ile bir mekanda eğlenirken görüntülenen Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın, "Bugün mide bulandırıcı birçok şey öğrendim. Para uğruna kızlarını zengin ailelere yamamaya çalışan kadınlar, kardeş kardeş gizli kalsından sonra seks partilerinde grup sekslere katılanlar, kandel olmaya hevesli olurken kandelların ulusal pornografik yayınların bir numaralı temsilcisi olduğunu unutanlar, dünyayı seksten ibaret sanan sığırlar ve ailelerinin haberi olmadan bazı arzuların ve Samyeller'in bilmediği çeşitli madde bağımlı çocuklarının partilerinden bir haber olan ayakta uyuyan ve uyutulan kadınlar... İğrenç ve mide bulandırıcısınız" ifadelerini kullanarak akıl almaz ithamlarda bulundu.