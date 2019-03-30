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Tesettürlü kadınlara saldıran provokatör kıvırdı!

Adana’da dün sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan tesettürlü kadınların şikayetçi olmaları üzerine gözaltına alınan saldırgan Zübeyde G. ifadesinde kıvırdı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:28
Tesettürlü kadınlara saldıran provokatör kıvırdı!

Adana’da dün sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan tesettürlü kadınların Zübeyde G.’den şikayetçi olmaları üzerine, saldırgan kadın bugün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın, Adli Tıp Kurumundan çıkarken basın mensuplarına, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz. Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı” dedi.

Kamera kayıtlarında açıkça iki tesettürlü kadına saldırdığı görülen Zübeyde G'nin, rahat tavırlarla yaptıklarını inkar etmesi dikkat çekti.

Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!

Müslüman kadınlara saldırdı

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşen olayda Zübeyde G. (50) adlı kadın, kaldırımda yürüyen tesettürlü kadınlar Yaren Demir (19) ve Sümeyye Öztekin’e (20) önce sözlü, sonra da fiziki saldırıda bulundu. Yaren Demir’in yüzündeki peçeyi açmaya çalışan Zübeyde G., tesettürlü kadını yüzünden yaraladı. Tesettürlü kadınlar, kendilerine saldıran Zübeyde G.’den şikayetçi oldu.

Gözaltına alındı

Olay yerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde G.'yi 1 saat içerisinde ikamet ettiği Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinden gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Zübeyde G., emniyetteki ifadesinde tesettürlü kadınların kavgayı başlattığını iddia etti. Zübeyde G.’nin de tesettürlü kadınlardan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Böyle kıvırdı

Gözaltına alınan Zübeyde G., sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada basın mensuplarının “Neden saldırdınız?” sorusuna, “Siz de milleti birbirine düşürmek için Allah’tan aranıyorsunuz zaten. Benim de ailem kapalı. Ben yoldan geçerken onlar bana saldırdı. Ben de onlara ‘Bir daha bu sokaklarda gezemeyeceksiniz’ dedim. Peçesini açmaya çalışmadım. Onlar bana gel deyince, bana saldıracaklar diye elimi kaldırım, yanlışlıkla oldu. Herkesin çoluğu çocuğu var. Kimseyi birbirine düşürmeyin” diye yanıt verdi.

Zübeyde G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:28
  1. Adana
  2. saldırı
  3. tesettür
  4. kadın
  5. gözaltı

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan59 dk önce
    Ananda baş örtülüyse, alt kafasını örtmüşki idrak edemiyor demektir yoksa seni o gün çıar açıklama yapıp seni ..................................................... Dikkat edin bütün süzme ermenirum pi.çleri İslama saldırıp Anamda baş örtülü akrabalarımda Müslüman derler AMMA İman gırtlaktan aşağı geçmemiş olup kalplerinde İslama duydukları kinle münafık olarak yaşıyarak geberip giderler ALLAH cc azaplarını bol eyleye
  • YtaYta1 sa önce
    Bunun gibileri bu ülkeden sürmek lazım defolsun gitsinler
  • YeterYeter1 sa önce
    Müslüman aciz olma.Sana,inancına,dinine saldıran olursamisliyle karşılık vereceksin.Orda kadınlar iki kişi.Itin bu alcak yaratığı yere sürünsün.Zaten bu sürüngenler hak ettikleri karşılığı almadılar için bu kadar azdılar.Zavalli yaratıklar beyinleri ve fikirleri olmadığı için kaba kuvvet kullanıyorlar.
  • SelimSelim1 sa önce
    Klasik fetöcü kesin. Tek amaç seçim öncesi fitne çıkartmak. Atın içeri 5 sene ancak akıllanır bu.
  • 123412341 sa önce
    musluman kadinlar ara basligi olmamis bence
  • hasanhasan1 sa önce
    munafıklar dansöz gibi masaallah.. kıvırdıkca kıvırıyorlar..
  • NurNur1 sa önce
    50 yaşında bir kadın genç kızlar 19-20 yaşlarında hale bakın Allah hidayet versin sana ne be kadın sen istediğin gibi giyinme hakkını kendinde buluyorsun. Nefsini tatmin ediyorsun.Genç kızlarda Allahın emri olan tesettürü farz olan emri yerine getiriyorAllaha karşı gelmiş oluyorsun kızlara saldırmakla tevbe et kızlardan özür dile yoksa Rabbim yanına bırakmaz bunu böyle bilesin bu azgınlığın şeytandandır
  • Mm66Mm661 sa önce
    Pislik, yalancı kahvelere nasıl zoru görünce kiviriyorsunuz.
  • Mehmet YardımcıMehmet Yardımcı2 sa önce
    Bu zevzekler böyledir işte... Bir de bari tavırlarının ardında dursalar! Hemen kıvırırlar ama çıkış yok, o saldırının ve hakaretin BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN! Bir daha asla böyle bir şeye tevessül edemeyeceksin YENİ Türkiye'de ey kin ve nefret laikçisi!
  • adnanadnan2 sa önce
    rusbunun yakalandigi iyi olmus, polisin eline saglik. eskiden polisimizi müslümanlara karsi kullaniyordu kefereler, simdi polis artik müslümanlarin emrinde, cünkü polisin bile icindeki babayigitlerde müslüman.
  • Mehmet soyluMehmet soylu2 sa önce
    Hani insanları biz ayrıştırıyotdu! O rus bu
  • görkemgörkem2 sa önce
    "Müslümanlara saldirmis".. Basi acik kadinin Müslüman olmadigini nasil anladiniz yahu! Müslüman olmanin ölcüsü kara carsaf mi? bence iki Müslüman kadinin tartismasi sadece o kadar.. ABARTMNAYIN!..
  • hsnhsn2 sa önce
    savcılar inşallah bu iti cezasız sokağa tekrar salmazlar
  • EGEEGE2 sa önce
    Kapalı kadınlar fiziksel müdahale yapmıyor diğer kadın elle pecesine müdahale yapıyor dokunmak bile suç olmalı Abdullah kadını zor tutuyorlar gözlerin görmüyor sanırım.
  • dahilekdahilek2 sa önce
    bunu normal insan yapmaz görevli, terörist veya halkı galeyana getirterekkin ve düşmanlığa sevk eden alçaklar yapar . Sivas maraş çorum olaylarında aynı maşalar provokatörler. kullanıldı. bunun cezası yüzlerce insanı katletmekle aynı olmalı. kadın hakkı diye sokaklar çıkanlara ne oldu dillerini mi yuttu bu konuda kötü niyetli oldukları ortada. kadının ahlaksız olmasını hak olarak kabul edip savunurlar. onlara göre kadın O:: Fa.. dır kendini ahlaksızca satar, hayvan gibi mal gibi vitrin ve çarşılarda satılır. Ama aslaaa dindar olma dini emirleri yerine getirme hakkı yok.
  • Yalman Güç Yalman Güç 2 sa önce
    Saldırgan adliyeye sevk edildide ne oldu?Akit DAVAYI TAKİP GAZETECİLİĞİ yaparsa neticeyi bildirir.Ama ay ve gün gibi belliki ADLİ KONTROL ile salınacak,E eee sonra mahku olacak.Daha sonra hyükmün açıklanması 5 (yazı ile BEŞ ) sene ertelenece.Başlarını örten kızların hak arama davalarından biri daha hüsran ile sona erecek.
  • KıvırcıkKıvırcık2 sa önce
    Merak ediyorum, bu kadın d........ zlük yapmış mı daha önce, acaba?
  • AdanalıAdanalı2 sa önce
    Herşey ortada,kıvır işin içinde çık yok öyle yağma,hesap ver, biryerinden kan alınmalı, aklı başına gelsin
  • misafirmisafir2 sa önce
    ben bu kadinin söylediklerine inandim...
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Görüntülerde önce kimin hakaret ettiği belli olmuyor.
  • turgutturgut2 sa önce
    Yalancı kameradan herşey net sen onlara saldırdın ayrıca bu kadın serbest bırakılmamalı açık kadınlara saldıranlar nasıl ceza alıyorlarsa bunlarda ceza almalı.

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