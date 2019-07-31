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Tesettürlü hanımların dikkat etmesi gereken saç bakım önerileri

Tesettürlü hanımların yaptığı birkaç yanlış davranış, saçlarının yıpranmasına sebep olabilir. Aile içerisinde saç bakımına özen göstermek isteyen kadınların, bu haberdeki maddeleri yerine getirmeleri yeterli olacaktır.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:42
Tesettürlü hanımların dikkat etmesi gereken saç bakım önerileri

Saçlarınızı başörtünün altından çok sıkı bağlıyorsanız, kırık ve saç dökülmesi problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca evde en doğal bakım olan ev yapımı sirkeyi de saçlarınızdan eksik etmemelisiniz. Bir süre saçınızı havalandırdığınızda sirkenin kokusu kesinlikle saçlarınızda kalmayacaktır. 

1. Nefes alsınlar

Tüm gün kapalı ve toplu olan saçlarınızı akşam evdeyken açabilirsiniz. Saç derinizin nefes alabilmesi için saçlarınızı en azından akşamları çok sıkı toplamamanız son derece önemli.

2. Saç kremi önemli

Saçlarınıza mutlaka her yıkamada saç kremi uygulayın. Bu saçlarınızın yumuşak olmasını sağlayacaktır.

3. Bakım şart

Haftada bir kez saçlarınıza hindistan yağı ile bakım yapabilirsiniz. Saçlarınızın tümünü uygulayacağınız hindistan cevizi yağını en az yarım saat bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

4. Uyurken saçlarınızı sarın

Gün boyu az hava alan saçlarınızı gece uyurken korumanız son derece önemli. Gece ince bir fularla saçlarınızı sarıp uyursanız, muhtemel kırıklara karşı saçlarınızı korumuş olursunuz.

5. Saçlarınızı kurutun

Saçlarınız ıslakken toka takıp, başınızı kesinlikle kapatmayın. Saçlarınızı kurutma makinesiyle kurutup öyle başınızı örtmeniz uygun olacaktır.

6. Saç toplama şekli önemli

Saçların her gün aynı şekilde toplanması, saç kırılmalarının en önemli sebebidir. Sağlıklı saçlar için saçlarınızı çok sıkmadan ve her gün farklı şekilde toplamanız son derece önemli.

7. Başörtüsü hijyeni

Başörtülerinizi yalnızca bir gün kullanın. Kepek sorunu yaşamamak için bu çok önemli bir noktadır.

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:42
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